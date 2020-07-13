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ve Boateng derbide oynayacak mı? açıkladı

'in 32. haftasında deplasmanda 'u deviren 'ta teknik direktör maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, ve Boateng'in sakatlıkları hakkında da konuştu. İşte Yalçın'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 00:13 Son Güncelleme: 14.7.2020 00:14 ABONE OL
Burak Yılmaz ve Boateng derbide oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı

"Oyuncular için zor bir süreç." diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu kadar ara vermek. Bugün zor bir oyundu. Kayseri'de de böyle bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 maç arka arkaya oynadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütün kurgumuz maçları kazanmak üzerine. Artık oyunun önemi yok, nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız." dedi.

Yalçın, "Önümüze bakacağız. Bu ligde kolay maç yok. Elimizden geldiğince takımı diri tutmaya çalışıyoruz. Bugün ortaya çok güzel bir oyun ortaya çıkmadı. Seyir zevki vermedi ama önemli olan kazanmak. 3 puan bizim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

BURAK VE BOATENG'İN DURUMLARI
"Takımımızda 21-22 tane oyuncu var." diyen genç teknik adam, "Fenerbahçe derbisine oynayabilecek oyuncuları çıkartırız. Burak dönebilir derbiye. Boateng kesin döner. 2-3 tane oyuncu haftaya dönebilir." dedi.

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Burak Yılmaz ve Boateng derbide oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı
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