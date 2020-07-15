Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ali Yavuz Kol'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza

'dan 'a 4 yıllık imza

Gelecek sezon değişecek olan yabancı kuralından dolayı transfer politikasını değiştiren , sezon başında 'na kiraladığı genç golcüsü 'un sözleşmesini uzattı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:16 ABONE OL
Ali Yavuz Kol'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sınırı kuralı sonrası yerli isimlere yönelme kararı alan Galatasaray'dan ilk hamle geldi.

Semih Kaya, Arda Turan ve Emre Çolak'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda öze dönüş operasyonu devam ediyor. Cimbom, genç yıldız adayı Ali Yavuz Kol ile sözleşme uzattı.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme yapıldı.

Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 birincisi şampiyonu Cemal Can Canseven mi, Barış Murat Yağcı mı oldu?
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
Son dakika haberi: 15 Temmuz gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geliyor...
Peygamber efendimize hakaret etmişti! Alçak paylaşıma gözaltı
Serenay Sarıkaya çılgına döndü! Serenay Sarıkaya o iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü!
Son dakika haberi: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Hatay'da mide bulandıran olay; gözaltına alındı...
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Yavuz Kol'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA