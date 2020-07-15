Ali Yavuz Kol'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sınırı kuralı sonrası yerli isimlere yönelme kararı alan Galatasaray'dan ilk hamle geldi.
Semih Kaya, Arda Turan ve Emre Çolak'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda öze dönüş operasyonu devam ediyor. Cimbom, genç yıldız adayı Ali Yavuz Kol ile sözleşme uzattı.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'da sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme yapıldı.
Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.