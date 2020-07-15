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Beşiktaşlı Boateng'i Benevento istiyor

'taki geleceği belirsizliğini koruyan 'i, Serie A'nın yeni ekibi Benevento'nun istediği iddia edildi. Siyah-beyazlı ekiple olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ganalı, 'nın yolunu tutabilir.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:40 ABONE OL
Beşiktaşlı Boateng'i Benevento istiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı konuşulan Ganalı yıldıza İtalya'dan talip çıktı.

Boateng'i, yeniden Serie A'ya yükselen Benevento'nun çok istediği ifade ediliyor. İtalya basınında yer alan habere göre, 34 maç sonunda 77 puan toplayarak Serie A'ya çıkan Benevento'da yönetim, taraftarına Ganalı yıldızı hediye etmeyi planlıyor.

INZAGHI İLE İYİ İKİLİ OLACAKLAR
Öte yandan haberin detaylarında, Benevento'nun başında oldukça başarılı bir grafik çizen teknik direktör Filippo Inzaghi ile Boateng'in iyi ikili olabileceğine yazıldı.

Benevento'lu yetkililerin sezonun sona ermesiyle beraber Boateng için Fiorentina kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Kevin Prinve Boateng, bu sezon Süper Lig'de toplam 10 maça çıkarken 3 gol 1 asistle oynadı.


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Beşiktaşlı Boateng'i Benevento istiyor
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