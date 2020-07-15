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'ye müjdesi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna yerli futbolcuların yanına yıldız isimler de dahil etmeyi amaçlayan Fenerbahçe'ye, 'dan büyük bir müjde geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:47 Son Güncelleme: 15.7.2020 10:51 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan , gelecek sezon için gözünü tamamen yaz dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan 'ın son durumu merak edilirken, sol bek mevkisi için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

Listesine birçok ismi alan 'de 'ın yıldız futbolcusu ismi ön plana çıkmıştı. Arjantinli sol bekten sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

MANU ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR!

Telegraph'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, yaz döneminde 6 futbolcusunu elden çıkarmak isterken, bu isimlerden biri de .

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

FENERBAHÇE YENİDEN HAREKETE GEÇECEK!

Geçtiğimiz sezonunda da 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren yönetimi ManU'nun inadını kıramamıştı.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

Mutlak bir sol bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Tangocu yıldız için yeniden harekete geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

'nun sol bek mevkisinin yanında stoper de oynayabiliyor olması 'nin bu transferde iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

AYRILIĞA ONAY VERDİ!

'ta 'ın arkasında kalan Rojo bu sezon 'de 3 maçta forma giyebildi. Ole Gunnar Solskjaer'in döneminde Arjantinli futbolcunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

'nun 'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi! Marcos Rojo

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Fenerbahçe'ye Manchester United müjdesi!
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