Fenerbahçe idmanında kavga çıktı mı? Sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında yaşanan tartışmaya dair bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe antrenmanında gerginlik

İşte Fenerbahçe'den gelen açıklama:

"Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

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