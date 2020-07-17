Fenerbahçe antrenmanında gerginlik
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Fenerbahçe idmanda kavga ve küfürlerin havada uçuştuğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son gelişmeleri aktardı. Kul, "Yaptığı hatalar sonrası Tahir Karapınar'ın uyarısı sonrası Nabil Dirar yedek takıma alındı. Dirar buna tepki göstererek idman sahası çıkışına doğru yürüdü ve Emre Belözoğlu da buna reaksiyon gösterdi" ifadelerini kullandı.