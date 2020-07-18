Beşiktaş Edwin Gyasi’de mutlu sona yakın

Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu Edwin Gyasi'nin transferinde sona yaklaştı. Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki sağ kanat, siyah-beyazlı kulübünSol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Ganalı futbolcu, hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çekiyor.Edwin Gyasi bu sezon CSKA Sofya forması ile 11 resmi maça çıkıp 1 gol kaydetti.Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Ruiz, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş ile sözleşmemi feshetmemin sebebi, imza attığım ilk günden itibaren verdikleri sözleri geciktirmeleriydi. Salgından önce 4 ay ödeme almamıştım. Yurt dışında görev yapan herhangi biri böyle bir şeyle karşılaştığında her gün idmanlara devam edip maçlara çıkmayı sürdürmüş müdür bilemiyorum. Olayı yargıya taşımadan önce her şeyden bahsedeceğim ve bunları ispatlayacağım."Victor Ruiz, Beşiktaş'ta forma giydiği 26 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı. İspanyol savunmacı takıma 1 asistlik katkı sağladı.Beşiktaş'ta 100. yıl şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçse de taraftarın gönlünde ayrı bir yeri var. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların yoğun talebini geri çevirmeyerek 100. yıl formalarını yeniden satışa sundu.Kulübün, talebi karşılamak adına yeni forma üretimi için gerekli talimatı verdiği öğrenildi.