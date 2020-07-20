Fenerbahçe transferde eskiye dönüyor!

Fenerbahçe altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında, geçen sene kiralık formasını giydiği Karagümrükspor'a satılmıştı.

Yönetim, Ramazan'ı satarken sözleşmeye geri alma maddesi koydurmuştu.

Sarı- Lacivertliler, yakından takip ettiği eski oyuncusu için şimdi o maddeyi kullanmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre, kendini fazlasıyla geliştiren Ramazan Civelek, normalde sağ açıkta oynuyorken sağ beke geçti.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Öte yandan sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, geçtiğimiz divan kurulunda yaptığı konuşmada, "Artık yüksek transfer ücreti vermek istemiyoruz. Politikamız Türkleşme'dir. Daha fazla Türkleşmek zorundayız. Akıllı, maliyet ve performans açısından transfere bakmamız gerekiyor." demişti.

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