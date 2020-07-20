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'den ve kararı!

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 'in adı ve ile anılıyordu. Forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen milli futbolcumuz, yine de 'ye dönmeyi düşünmüyor.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:20 ABONE OL
Mert Çetin'den Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!

Roma'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Mert Çetin'in sezon sonunda Verona'ya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan basını Mert Çetin'in önümüzdeki sezonu da aynı şekilde oynamadan geçirmek istemediğini ve bir süredir konuşulan Hellas Verona transferinin gerçekleşeceğini iddia etti. Haberlere göre Mert Çetin önümüzdeki sezon Hellas Verona'ya gitmeye hazırlanıyor ve Roma oyuncuya geri alma bedeli olarak 15 milyon Euro'luk ek maddeyi koydurmak istiyor.

Yine aynı iddiaların içinde Mert Çetin'in Türkiye'den teklifler olmasına rağmen dönmeyi düşünmediği ve kariyerini İtalya içinde veya Avrupa'da sürdürmeye devam ettiğinin altını çiziyor.

Bu sezon Roma formasını 5 kez ligde giyen Mert Çetin 3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.

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Mert Çetin'den Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
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