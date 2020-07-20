Hakan Çalhanoğlu'nun değeri belli oldu!

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki performansıyla adeta göz dolduruyor. İtalyan basınında manşetleri süsleyen Çalhanoğlu Milan formasıyla çıktığı son 8 maçta 4 gol ve 5 asist kaydederken, geçtiğimiz hafta Bologna karşısında 5-1'lik galibiyette de güzel oyununu 1 golle süslemişti.



Milli oyuncu için İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport flaş bir haber ortaya attı. Yaşanan corona virüsü salgını sonrası iyi bir çıkış yakalayan Milan'ı mercek altına alan gazete, köklü kulübün piyasa değerinin 261 milyon Euro'ya yükseldiğini kaydederken, 26 yaşındaki Çalhanoğlu'na da 25 milyon Euro (196 milyon TL) fiyat biçti.

26 yaşındaki başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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