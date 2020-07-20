Robben'in gözü Başakşehirli Elia'da!

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha oyuncusu Eljero Elia, flaş itiraflarda bulundu.

Hollanda'da yayın yapan Omroep West radyosuna konuşan Elia, kendisine talip olan kulüpleri resmen açıkladı.

Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Arjen Robben'in kendisini takımına çağırdığını dile getiren yıldız futbolcu, "Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı." dedi.

Bu sezon Medipol Başakşehir ile 28 karşılaşmaya çıkan Eljero Elia, 3 gol 2 asist kaydetti.