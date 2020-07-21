24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 1 Grup play-off yarı final mücadelesinde Kemal Kılıç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 24 Erzincanspor ile sadi Tekelioğlu'nun çalıştırdığı Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi.
Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşma 24 Erzincanspor'un 4-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Erzincanspor'a galibiyeti getiren goller Kerem Aktürkoğlu (3) ve Hüseyin Erol'dan geldi.
Artvinspor'un gollerini ise Hüseyin Erol (k.k) ve Tunahan Ergül kaydetti.
AHMET TUNA KIZARDI
Artvin Hopaspor'da Ahmet Tuna Akıl, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu da oyuncusuna gösterilen kırmızı kart sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderildi.
1. Grup'ta finale yükselen ilk takım olan 24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor maçının galibiyle karşılaşacak. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
.İŞTE GOLLER:GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor