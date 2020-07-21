Video Spor GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor
21.07.2020 | 21:38

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GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 01:00
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TFF 3. Lig play-off yarı final maçında 24 Erzincanspor, 56. dakikada Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Artvin Hopaspor karşısında 1-0 öne geçti.

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