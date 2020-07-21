GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor
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OTOMATİK OYNAT
00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:38
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TFF 3. Lig play-off yarı final maçında Artvin Hopaspor, 24 Erzincanspor karşısında 60. dakikada Hüseyin Erol'un kendi kalesine attığı golle durumu 2-1'e getirdi.