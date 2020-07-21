24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor | CANLI İZLE

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce tescil ettiği 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Bu bağlamda oynanan TFF 3. Lig 1. Grup Yarı Final maçında 24 Erzincanspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

24 Erzincanspor: Ersel, Yusuf, Mümin, Tugay, Hüseyin, Abdurrahman, Hasan, Erdi, Muhammed Kerem, Mustafa, Muhammed

Artvin Hopaspor: Beycan, Yunus, Saffet, Ahmet Tuna, Eşref, Arif, Serhan, Tunahan, Eşref, Salim, Hakan

24 ERZİNCANSPOR ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor Artvin Hopaspor maçı bu akşam saat 20:00'den itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ERZİNCAN'DA KARŞILAŞMA DEV EKRANDA TAKİP EDİLİYOR

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan halkını 24Erzincanspor'a destek olmak için Cumhuriyet Meydanında kurulacak dev ekranda maçı izlemeye davet etmişti. Futbol severler de bu karşılaşmayı dev ekrandan takip ediyor.