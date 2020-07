6 hakemle ligi dizayn ettiler

SORU: Süper Lig'de Başakşehir şampiyon oldu. Tebrik ederiz. Ama sezon boyunca konuşulan temel konu, MHK, hakem ve TFF içindeki farklı yapılardı. Takım performanslarını bir kenara koyarsak bu faktörler ligi ne kadar dizayn etti? Sıralamayı etkiledi mi?



MURAT ÖZBOSTAN

ONCA HATAYI UNUTALIM MI!

Sonda söyleyeceğimi en başta ifade edeyim, tabii ki etkisi oldu. Onca hatayı çöpe mi atalım şimdi! Her takımın aleyhine hatalar oldu. Hem üstteki takımlara hem de alttaki. MHK Başkanı Zekeriya Alp her seferinde çıkıp, "Hakemlerden memnunuz. Ne var ki" diye tuhaf ve ciddiyetten uzak açıklamalar yaptı. TFF yönetimi içinde tutarsızlıklar olduğu bir gerçek. Fikirler aynı olmayabilir ama yönetim içinde yönetim olursa o zaman bir durup bakmak lazım! TFF içindeki kurullar ligdeki birtakım dengeleri yönettiler mi? Yönetti ise bunu nasıl yaptılar? Hakemler etki altına alındı mı? Bu soruların yanıtını TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalıdır. Mesela Nihat Bey, Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki puan farkı 4 olduktan sonra neden, "TFF'deki kayıtlara bakın, şampiyon tabii ki F.Bahçe" açıklamasını yapmıştır, bunu da açıklamalıdır. Başakşehir şampiyon oldu, bunu tebrik etmemek olmaz tabii.. Büyük başarı.. Ama saha içindeki, VAR'daki ve saha dışındaki faktörleri de görmemek 3 maymunu oynamaktır. Bunu TFF yapmaya devam ederse bu yönetimin sonu da kurulların yüzünden olacaktır.



ERMAN TOROĞLU

ORTA OYUNUYLA TRABZON'U YEDİLER

Çizgilerden de VAR'dan da bu sene çok rahatsız oldum. Bunları konuştuğum için TFF beni mahkemeye verdi. Neler olduğunu hepimiz gördük. Aptal mıyız? Ben bu kadar rahatsız olduğum bir sezon daha izlemedim. Bazı takımlara hakem hatası yok gibi, bazılarına da tonla… Bu piyango mu? Ayıptır! Neler olduğunu, nasıl tayinler yapıldığını biliyorum. Bu işe çözüm bulamazlarsa, maskeli balo seneye de oynanacak. Sezon başından beri görüntüleri bana versinler, çalışıp 60 görüntü oynatayım, hiç yorumsuz vereyim. Kimler nasıl kırmızı kart görmüş, kimler görmemiş, hangi tayinler yapılmış hepsi çok net görülür. Öyle uyanıklar ki savcıya verip beni susturmak istiyorlar. Ama orta oyununu herkes görüyor. Başakşehir aleyhine bir hata yapan hakemin kellesi hemen uçtu! Çok tuhaf işler var. Disiplin Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu Başkanı, kim kimin avukatı! Bu sene maskeli balo oynandı, Başakşehir şampiyon oldu. Ben bu maskeli baloyu artık görmek istemiyorum. Bazı kulüpleri, başkanları, teknik adamları sinirlendirdiler. Bunlara sistematik cezalar verildi. Bazı şeyler çok sistematik yapıldı mı, bazılarının önü açıldı mı? Hangi birini söyleyeyim. Başakşehir maçında iki kere elektrik gitti. UEFA'da böyle bir maç oynansa ne yaparsın! Bunları biri açıklayacak mı? Yusuf Namoğlu kaçtı gitti. Ne dedi peki, 'Davul bende değildi, tokmağı bana verdiler'… Trabzonspor'u yediler.



BÜLENT TİMURLENK

TFF ASİMETRİK FİKSTÜRÜ BİLİYOR MU?

Mart ayının 15'ine dönelim… Koronavirüs Avrupa'yı kasıp kavuruyor, ligler tatil ediliyor, herkes endişeli. O gün kritik iki maç oynandı. Trabzon , Başakşehir ile G.Saray ise Beşiktaş ile berabere kaldı . Trabzon ve G.Saray için sonun başlangıcı budur. Başakşehir boş tribünler önünde 6 puanlık maçtan istediğini aldı. O gün Trabzon kazansa 12 Haziran'daki dönüşe 3 puan önde girecekti. A.Gücü deplasmanında 1-0 gerideyken ev sahibinin iptal edilen golü Başakşehir'e hayat verdi. İkinci kırılma noktası budur. Başakşehir 3 asından yoksun gittiği Antalya'da rahat kazanırken aynı Antalya 10 eksiği varken bir hafta sonra Trabzon'da futbol oynamayı hatırladı! İtalyan, İngiliz ve İspanyolların aksine biz hep simetrik fikstür oynatıyoruz. Trabzon da Başakşehir'i takip ediyordu. TFF asimetrik fikstür nedir biliyor mu acaba? Geride kalan sezonda F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon arasında doğan bütün polemiklerin sebebi de federasyon ve kurulları. Hayırlısıyla Koronavirüs'ün aşısı bulunacak, insanoğlu rahatlayacak da biz bu hakemlerin kafalarındaki eyyam virüsünden nasıl kurtulacağız bilmiyorum.



LEVENT TÜZEMEN

OPERASYON GÜN GİBİ MEYDANDA

Alanya-Trabzon maçında Caulker'ın A.Ömür'e yaptığı sert faulün karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Üstelik bariz gol şansı vardı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ne faulü verdi ne de kırmızı kartını çıkardı. Karaoğlan'ın sonuca etki eden bu fahiş hatasından sonra Trabzon- Konya maçına atanması tesadüf değil. TFF ve MHK içindeki güçler Trabzonspor'a Karaoğlan'ı atayarak, "Bizim gücümüzü alt edemezsiniz' mesajını vermiştir. Şimdi size 6 hakem ismi sayacağım… Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık. Bu altılı Başakşehir'in 17 maçını yönetmiş, 13 maçında da VAR hakemliği yapmış. Bu altı hakem Başakşehir'in tam 30 maçında düdük çalmış, pandemi döneminin sonuçlara etki eden hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da Başakşehir'in 3 maçını yönetmiş. Böyle bir hakem istatistiği İngiltere, Almanya, İspanya'da göremezsiniz. Şaşırtıcı olan bu 6 hakem Başakşehir'e hizmet ederken ya sahada olmuşlar ya da VAR'da görev almışlar. Bu hakemler, Trabzon'un maçlarında da yanlı düdükler çalarak sonuca etki eden hatalar yapmıştır. Trabzonspor'un önünün kesildiği hatta nasıl bir operasyona uğradığı hakem tablosunda çok net görülüyor. Trabzon yönetimi, MHK ve TFF içindeki Trabzon aleyhtarlığı yapan derin yapıyı çökertemediği için şampiyon olamamıştır. Hakem tablosuna baktığımız zaman Başakşehir'in TFF ve MHK içerisinde ne kadar etkin olduğu gün gibi meydandadır. Trabzonspor yönetimi, UEFA'ya başvurup bu hakem atamalarının sorgulanmasını talep etmelidir.



GÜRCAN BİLGİÇ

SEVGİLİ ZEKERİYA DÜDÜK ASTIRABİLECEK Mİ?

Geçen sezon da aynısı oldu; hakem hatalarından en az şikâyet eden takım (Galatasaray), ligi şampiyon bitirdi. Hani klasik bir deyim var, 'ince ince doğradılar' denir. Yanlış yorumlardan ilk şikâyet eden Fenerbahçe oldu. Hatırlarsınız, Alanya maçının tekrarını istediler. Sonra Beşiktaş, peşinden de Trabzonspor geldi. Fatih hoca son yazdığı 'adalet' tweetiyle sanki son 2 sezonun şampiyonu değilmiş gibi davrandı. Bu kadar hakem saçmalığının yaşandığı, pozisyon yorumlarının futbolun dışına taşınıp takımlara göre yorumlandığı başka bir sezon olmamıştır. Ne kadar şikâyet edersek edelim, bu değişmeyecek. Çünkü her sene bu şarkı farklı takımlar tarafından söyleniyor. Benim merak ettiğim, Sevgili Zekeriya yeni sezona yine birkaç hakeme düdük astırarak mı başlayacak? Eğer hakemlere inanıyorsa çıkıp onları korumalı. Sıkıntısı varsa da değiştriip yeni isimlerle yola devam etmeli. Zira güven terazisi çok şaştı.