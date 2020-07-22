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ile imzalıyor!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , iç transfere öncelik verdi. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona erecek olan emektar futbolcu ile yeni kontrat kararı alındı. Kanadalı yıldız ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:36 ABONE OL
Beşiktaş Atiba ile imzalıyor!

Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte ilk imzanın gelecek hafta Atiba'ya attırılacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı futbolcu ile yapılan son görüşmede pürüzlerin giderildiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşme yapacağı öğrenilirken kendisine 500 bin Euro ödeneceği öne sürüldü.

Beşiktaş'a 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelen Atiba, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 252 maça çıktı. Kanadalı yıldız, 18 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Beşiktaş Atiba ile imzalıyor!
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