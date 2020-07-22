Beşiktaş Atiba ile imzalıyor!

Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte ilk imzanın gelecek hafta Atiba'ya attırılacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı futbolcu ile yapılan son görüşmede pürüzlerin giderildiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık sözleşme yapacağı öğrenilirken kendisine 500 bin Euro ödeneceği öne sürüldü.

Beşiktaş'a 2013 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelen Atiba, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 252 maça çıktı. Kanadalı yıldız, 18 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam