Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam
Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürüyor. Bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına ağırlık veren Kartal'da hedef dünya yıldızı golcü. Bu isim için Beşiktaş'ın yaptığı teklif ortaya çıkarken, flaş gelişmeler yaşandı...
Giriş Tarihi: 22.07.2020
10:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
10:05
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen Sergen Yalçın'ın transfer rotası netleşiyor.
"İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur" diyen Yalçın'ın başkan
Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği zirvede kalacaklar, gidecekler ile öncelikle olarak takviye yapılması gereken bölgeler ile alınmasını istediği oyuncuları net olarak aktardı.
"RUIZ'I ZATEN DÜŞÜNMÜYORDUM" Başarılı hoca, Çebi ile yaptığı zirvede "Kalede pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ersin ile devam edebiliriz. Asıl problem önündeki savunma ve orta alanda.
Rakip çok çabuk ve rahatsız olmadan kaleye geliyor. Victor Ruiz zaten düşündüğüm savunmacı değildi. Gitmesi sorun değil.
Forması için yüreğini ortaya koyan, isimlere bakacağız. Öncelik olarak orta alan ve defansı revize edersem, kaleci aymaya gerek duymayız" diyerek görüşlerini paylaştı.
KİRALIKLARLA VEDA ZAMANI Başkanla yapılan bu toplantının ardından transfer gündeminde kaleci en sona bırakıldı. Vida ve Roco ile ücret indirimi görüşme yapılacak.
Gökhan ve Caner için de kulübün sunduğu şartlar üstünden ısrarcı olunmayacak. Boateng, Diaby ve Elneny takımda kiralık olarak görev yapıyorlar.