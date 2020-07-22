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'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürüyor. Bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına ağırlık veren Kartal'da hedef dünya yıldızı golcü. Bu isim için Beşiktaş'ın yaptığı teklif ortaya çıkarken, flaş gelişmeler yaşandı...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 10:05
Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

'ta derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen 'ın rotası netleşiyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

"İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur" diyen Yalçın'ın başkan ile gerçekleştirdiği zirvede kalacaklar, gidecekler ile öncelikle olarak takviye yapılması gereken bölgeler ile alınmasını istediği oyuncuları net olarak aktardı.

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Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

"RUIZ'I ZATEN DÜŞÜNMÜYORDUM"
Başarılı hoca, Çebi ile yaptığı zirvede "Kalede pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ersin ile devam edebiliriz. Asıl problem önündeki savunma ve orta alanda.

Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

Rakip çok çabuk ve rahatsız olmadan kaleye geliyor. Victor Ruiz zaten düşündüğüm savunmacı değildi. Gitmesi sorun değil.

Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

Forması için yüreğini ortaya koyan, isimlere bakacağız. Öncelik olarak orta alan ve defansı revize edersem, kaleci aymaya gerek duymayız" diyerek görüşlerini paylaştı.

Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

KİRALIKLARLA VEDA ZAMANI
Başkanla yapılan bu toplantının ardından gündeminde kaleci en sona bırakıldı. Vida ve Roco ile ücret indirimi görüşme yapılacak.

Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

Gökhan ve Caner için de kulübün sunduğu şartlar üstünden ısrarcı olunmayacak. Boateng, Diaby ve Elneny takımda kiralık olarak görev yapıyorlar.

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