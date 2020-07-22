Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! İşte ödenecek rakam

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen Sergen Yalçın'ın transfer rotası netleşiyor.