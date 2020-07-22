Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Lyon'dan teklif

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sezon başında transfer edilen ve yılın en iyileri arasında yer alan Luiz Gustavo için sürpriz bir teklif geldi.

Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 8 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Yapacağı transferler nedeniyle kaynak arayışı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin, gelen bu öneriye nasıl yanıt verileceği ise merak konusu oldu.

Sezon başında yine bir Fransız temsilcisi olan Olympique Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Gustavo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta istikrarlı bir görüntü çizerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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