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'dan 'ye ceza!

, 'nin 2019'da yapılan anlaşmaya uymaması nedeniyle sarı lacivertli takıma 2 milyon Euro ceza verildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 18:30 Son Güncelleme: 22.7.2020 18:42 ABONE OL
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

EFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
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