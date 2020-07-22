Video Spor UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
22.07.2020 | 18:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 00:54
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 22.07.2020 | 18:51
Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor! 00:54
Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor! 22.07.2020 | 16:58
Mariano Galatasaray'a veda etti 01:27
Mariano Galatasaray'a veda etti 22.07.2020 | 13:36
Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi! 02:17
Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi! 22.07.2020 | 12:50
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 01:00
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 00:47
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 02:17
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
Fenerbahçeli Muriqi’ye astronomik teklif! 00:40
Fenerbahçeli Muriqi’ye astronomik teklif! 21.07.2020 | 22:37
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 00:35
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 01:00
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:38
Emre Bol'dan flaş yorum! Fenerbahçe Altay ile... 01:07
Emre Bol'dan flaş yorum! "Fenerbahçe Altay ile..." 21.07.2020 | 20:09
Fenerbahçe'ye 2 stoper birden! 01:24
Fenerbahçe'ye 2 stoper birden! 21.07.2020 | 19:49
Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe... 01:19
Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe... 21.07.2020 | 19:33
Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 00:55
Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 21.07.2020 | 14:20
Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi 01:11
Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi 21.07.2020 | 14:19
Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 01:20
Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 21.07.2020 | 14:18

UEFA, 19 Temmuz 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verdi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA