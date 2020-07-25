Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı! Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Ligin son haftasında Kadıköy'de Karadeniz ekibini ağırlayan sarı-lacivertli takım, sezonu galibiyetle kapattı. Futbol kariyerinin son maçına çıkan kaptan Emre Belözoğlu, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi.

53. dakika Rizespor Skoda ile müsabakaya denge getirdi. Yeşil-mavili ekibin golüne cevap veren isim ise Rodrigues oldu. Karşılaşmanın son dakikasında Ozan Tufan, maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve 2019-2020 sezonunu 53 puanla yedinci olarak tamamladı.

Çaykur Rizespor ise 35 puanla kümede kalmayı başardı.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR...

6. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.

28. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...