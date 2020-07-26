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'a imza atıyor

'ın 'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre, deneyimli yıldız sarı-kırmızılı takımla prensip anlaşmasına vardı ve birkaç gün içinde resmi imzayı atacak.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 17:27 Son Güncelleme: 26.7.2020 17:56 ABONE OL
Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, yeni sezonun transferlerini hemen bitirip kampa yetiştirmek istediklerini ifade etmişti.

Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen yönetimin, Arda Turan ile prensip anlaşmasına vardığı ifade ediliyor. İtalyan Tutto Mercato Web sitesinin haberine göre Arda Turan, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcu, birkaç gün içinde sarı kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Deneyimli hoca, transfere dair yaptığı açıklamada, "Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler" şeklinde konuşmuştu.

Arda Turan, devre arası transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemi gelmişti. 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Arda'yı istediğini açık açık dile getirmiş ancak yönetimden veto yemişti.

Arda Turan, geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla sadece 179 dakika sahada kalmıştı.

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Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor
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