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'den flaş paylaşım! ...

'in son haftası tek maç haricinde geride kaldı. 'in şampiyon olduğu sezonda Ankaragücü, ve lige veda eden takımlar oldu. 'ın 6. ve 'nin 7. tamamladığı sezonun sonunda da aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Fenerbahçe - maçının sona ermesinin ardından 'ın yıldızı 'den flaş bir paylaşım geldi. İşte o fotoğraf ve ilginç detay...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 26.7.2020 10:13 ABONE OL
Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

'nin 39 yaşındaki kaptanı , aktif futbolculuk hayatında son maçına karşısında çıktı.

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 39. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü de kaydederek, güzel bir vedaya imza attı.

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc'a bırakan , alkışlarla çıkarken kaptanlık bandını da genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'a taktı.

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

CANER ERKİN'DEN EMRE BELÖZOĞLU PAYLAŞIMI

'la sözleşmesi biten ve ismi yeniden ile geçen , için sürpriz bir veda mesajı yayınladı.

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

'de oynadığı dönemlerden Emre'li bir fotoğraf koyan Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" dedi.

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Caner ayrıldığından beri 4 senedir ilk kez formalı fotoğraf paylaştı. (Milliyet)

Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

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Caner Erkin'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...
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