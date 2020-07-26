Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 34. hafta puan tablosu ve küme düşen takımlar

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen iki takım daha belli oldu. 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalar ile küme düşme hattı da kesinleşti. Böylelikle, yanıtı yoğun bir şekilde araştırılan 'Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?' sorusunun yanıtı da netlik kazandı.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Süper Lig'in 34. son haftasında küme düşme hattı için kıran kırana bir rekabet yaşandı. Alt sıralardaki takımlar, ligde kalabilmek için yoğun bir çarf etti; ancak iki takım daha lige veda etti. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

İşte, güncel puan durumu ve son bilgiler...