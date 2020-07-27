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'ın yeni partneri !

Gelecek sezon Ligue 1'de forması giyecek olan 'ın yeni partneri belli oldu. Bir golcü arayışında daha olan Lille, forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile de anlaştı.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:27 ABONE OL
Burak Yılmaz'ın yeni partneri Alfredo Morelos!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, hafta içinde Fransa'ya giderek yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, transferde hız kesmiyor. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre ofansif gücünü artırmak isteyen Lille, Glasgow Ranegrs forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile de anlaştı.

İskoç ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü, bu sezon çıktığı 36 maçta 18 gol kaydetti.

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Burak Yılmaz'ın yeni partneri Alfredo Morelos!
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