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duyurdu! 'den 2

Önümüzdeki yıl için geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen , kolları sıvadı. basınında çıkan haberlere göre Kanarya, bu sezon 12 gol ve 12 asist ile yıldızlaşan iki ismi kadrosuna katmaya yakın gözüküyor. İşte o isimler ve yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 09:46 Son Güncelleme: 27.7.2020 09:47 ABONE OL
İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

'de kabus gibi bir sezon geçiren 'de gözler yaz dönemine çevrildi.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

için çalışmalarını sürdüren , 'nin Senegalli ve İsveçli yıldızlarını gündemine aldı. basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertli takımın iki oyuncu için temasların sürdüğü aktarıldı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

Bristol Post, Diedhiou'nun sözleşmesinin 2021 yılında sona ereceğini ve hala kulübüyle bir kontrat uzatma konusunda anlaşma sağlamadığını hatırlattı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

27 yaşındaki oyuncunun imzayı atmaması halinde bu yaz satılacağı bildirildi. Famara Diedhiou Senegal 'nda 9 kez oynayıp, 5 gol attı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

2017'de Angers'den 'ye 6 milyon euro karşılığında olan Diedhiou, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 1,89 boyundaki golcü oyuncu, Senagal 'nın da formasını giyiyor.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bristol Live'da çalışan spor muhabiri Gregor McGregor ise 'nin aynı takımda orta sahanın solunda görev yapan Niclas Eliasson'a da talip olduğunu duyurdu. 24 yaşındaki İsveçli futbolcunun sözleşmesi sona erdi, ancak kulübünün 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

Championship'te heyecan verici bir sezon geçiren Eliasson tam 12 asist yaptı. 1.78 boyundaki oyuncu, İsveç 'nda alt kategorilerde 7 kez görev aldı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer

Norrköpping'den 3 yıl önce Bristol'a gelen Eliasson bu sezon 12'si Championship'te 1'i FA Cup'ta olmak üzere toplam 13 asiste imza attı. 3 de gol atan oyuncu orta sahanın iki kanadında da oynayabiliyor. (Fotomaç)

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İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den 2 transfer
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