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Ayasofya’ya bekliyorum

’in golcüsü , “Ayasofya’da şükür namazı kılmak istiyorum” dedi. Beraber namaz kılmak için taraftarları da camiye çağırdı

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Ayasofya’ya bekliyorum
Beşiktaş ile şampiyon olduktan sonra Sultanahmet Camii'ne şükür namazı kılmaya giden Demba Ba, Medipol Başakşehir ile şampiyonluğu için de yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde şükür namazı kılmayı planlıyor. Senegalli futbolcu, "Benimle namaz kılmak isteyenler varsa onlar da katılabilir" diye konuştu.

'ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM'
Çin ekibi Shenhua'da forma giydiği dönemde bacağı kırıldığında futbol hayatının biteceğinden endişe duyduğunu belirten Demba Ba, "Ama 24 saat sonra bu düşünceden kurtuldum. Çünkü öncelikle inancınız olması lazım ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a şükrediyorum. Zaten Allah yanınızda olursa, isterseniz, inanırsanız bence her şeyi başarabilirsiniz" dedi. Demba Ba, Başakşehir ile şampiyonluğunun da kariyerinin en büyük başarılarından biri olduğunu belirterek, "Okan hocanın sistemine uymak zaman aldı ama pandemi sonrası kenetlenerek bunu başardık" dedi.
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Ayasofya’ya bekliyorum
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