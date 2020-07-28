Ayasofya’ya bekliyorum

Beşiktaş ile şampiyon olduktan sonra Sultanahmet Camii'ne şükür namazı kılmaya giden Demba Ba, Medipol Başakşehir ile şampiyonluğu için de yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde şükür namazı kılmayı planlıyor. Senegalli futbolcu,diye konuştu.Çin ekibi Shenhua'da forma giydiği dönemde bacağı kırıldığında futbol hayatının biteceğinden endişe duyduğunu belirten Demba Ba, "Ama 24 saat sonra bu düşünceden kurtuldum. Çünkü öncelikle inancınız olması lazım ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a şükrediyorum. Zaten Allah yanınızda olursa, isterseniz, inanırsanız bence her şeyi başarabilirsiniz" dedi. Demba Ba, Başakşehir ile şampiyonluğunun da kariyerinin en büyük başarılarından biri olduğunu belirterek,dedi.