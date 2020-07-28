Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan Kanarya, bu bölgede Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.