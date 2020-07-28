Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bu doğrultuda yeni sezon öncesi radikal kararlar alacak Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.
Emre Belözoğlu'nu sportif direktör koltuğuna oturtan Fenerbahçe'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi.
SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!
Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan Kanarya, bu bölgede Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.
Bunun tekrar olmasını istemeyen yönetim, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı takımda tutup 2 tane de yıldız stoper takviyesi yapma kararı aldı.
Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin şans ayağına kadar geldi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.
FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Takvim'in haberine göre, aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise Belçika'da olacak.
İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK
Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.