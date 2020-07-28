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'ye dünyaca ünlü stoper!

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan , gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde çalışmalar bu doğrultuda sürerken öncelik stopere verildi. Geride bıraktığımız sezon birçok maçta bu bölgede farklı isimleri deneyen Kanarya, yapılan hatalar sonucunda yarıştan kopmuştu. Fenerbahçe, gelecek sezon bu bölgeye dünya yıldızı ismi getirmekte kararlı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 09:31 Son Güncelleme: 28.7.2020 09:33 ABONE OL
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan 'de yaz dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

Bu doğrultuda öncesi radikal kararlar alacak Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni takımın başına geçirmek isteyen , Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

Emre Belözoğlu'nu sportif direktör koltuğuna oturtan 'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan Kanarya, bu bölgede Jailson, Gustavo ve 'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

Bunun tekrar olmasını istemeyen yönetim, ve Sadık Çiftpınar'ı takımda tutup 2 tane de yıldız stoper takviyesi yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan 'nin şans ayağına kadar geldi.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

'nin listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre, aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise 'da olacak.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!

İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK

Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper!
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