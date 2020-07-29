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1-4 Milan | MAÇ SONUCU

A'nın 37. haftasında Milan, 'ya konuk oldu. Son dönemin parlayan yıldızı 'nun 1 gol 1 asistle sırtladığı Milan, deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı takım bu sonucun ardından puanını 60 yaparken, ev sahibi ise 41 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 22:40 Son Güncelleme: 29.7.2020 22:41 ABONE OL
Sampdoria 1-4 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Sampdoria ile Milan kozlarını paylaştı.

Corona virüsü sonrası müthiş bir çıkış yakalayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı deplasmanda sırtlayan isim oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip Ibrahimovic'in 4. dakika attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Hakan-Ibrahimovic ortaklığıyla Milan farka gitti. Önce 52. dakikada İsveçli yıldız asist yaptı Hakan golü attı. Ardından 58. dakikada milli yıldızımız asist yaptı, Ibra fileleri havalandırdı.

87'de Askildsen ile ev sahibi ekip farkı 2'ye indirse de, Milan'da Leao 90+2'de skoru belirleyen isim oldu.

Ibrahimovic'in 2 gol 1 asist, Hakan'ın ise 1 gol 1 asistle oynadığı müsabakayı, Milan 4-1 kazandı.

Milan böylece son hafta öncesinde 60 puana ulaşırken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.

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Sampdoria 1-4 Milan | MAÇ SONUCU
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