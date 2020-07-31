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düğmeye bastı! Forvet hattına 2

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'ta gündem forvet transferi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından çalışmalarını sürdüren Kara , forması giyen 24 yaşındaki için anlaşma sağladı. Alanya ile sözleşmesi biten ile de imza aşamasına gelindi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 02:38 ABONE OL
Beşiktaş düğmeye bastı! Forvet hattına 2 transfer

Ve Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. Bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.



FENER DE PEŞİNDE

Kartal'ın ikinci bombası ise Chuba Akpom olacak. Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki İngiliz golcü ile el sıkışıldı. Hatta kulübü ile de her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 1.86 boyundaki Akpom'un 2 milyon euro'ya transfer olacağı iddia edildi. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının serbest olması üzerine 2 yeni takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın da rotasyonun içinde yer alacak.



Cisse bu sezon ligde 32 maçta 22 gol, 1 asistle oynadı. Gol krallığı yarışında 2. oldu.

Akpom, aralarında Arsenal'in de bulunduğu 8 farklı takımda oynadı.

(Fotomaç)

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Beşiktaş düğmeye bastı! Forvet hattına 2 transfer
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