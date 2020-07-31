Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MAÇ SONUCU | PSG 0-0 Lyon (Penaltılar 6-5)

MAÇ SONUCU | 0-0 (Penaltılar 6-5)

finalinde Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan zorlu mücadelenin 120 dakikası 0-0'lık beraberlikle bitti. Penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 22:11 Son Güncelleme: 1.8.2020 01:30 ABONE OL
MAÇ SONUCU | PSG 0-0 Lyon Penaltılar 6-5

Fransa Lig Kupası finalinde, Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, Olympique Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Stade de France'da oynanan final maçında PSG ile Lyon karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.

Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan PSG, Fransa Lig Kupası'nın sahibi oldu.

PSG, bu sezon Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve Fransa Kupası'ndan sonra Fransa Lig Kupası'nı da müzesine götürdü. PSG, tarihinde Lig Kupası'nı dokuzuncu kez kazanmış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

En lezzetli ve güzel kavurma tarifi burada! En güzel lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?
Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Çağla Şikel’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! Alişan’ın meydan okumasına videolu cevap
Bugün BİM ve A101 açık mı? Bayramda A101, Migros, FİLE, ŞOK ve BİM marketler açık olacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek? | SON DAKİKA
Son dakika haberi: CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor! Bir isim daha gemileri yaktı...
Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!
Son dakika: Eşini elleri ile toprağa verdi! Kahreden anlar...
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
ARKADAŞINA GÖNDER
MAÇ SONUCU | PSG 0-0 Lyon (Penaltılar 6-5)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA