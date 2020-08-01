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’da yüzde 20 çıkmazı

, Nijerya asıllı golcü için PAOK’a 2 milyon Euro önerdi. Yunan kulübü, ’in 400 bin Euro’luk (%20) payını da istedi

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Chuba Akpom’da yüzde 20 çıkmazı
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijerya asıllı İngiliz golcü Chuba Akpom ile ilgili görüşmeler sürüyor. Oyuncunun bonservisinin yüzde 80'ini elinde bulunduran PAOK, kendisine önerilen 2 milyon Euro'yu kabul etti. Ancak yüzde 20'lik kısma sahip olan Arsenal'in payının da sarı-lacivertliler tarafından ödenmesini istedi. Bu durumda kasasından 400 bin Euro daha çıkacak olan F.Bahçe yönetimi, PAOK'un talebi karşısında çekimser kaldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

ESKİ 'DOST' YENİDEN LİSTEDE
Fenerbahçe, Akpom'un yanı sıra Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'u da listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, Alman kulübünde 11'de şans bulmakta zorluk çeken Hollandalı futbolcuyu kiralamak istedikleri öğrenildi. Bas Dost, Frankfurt'la çıktığı 29 maçta 10 gol attı, 2 asist üretti. F.Bahçe, geçtiğimiz sezonlarda da Bas Dost'u almak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

CAULKER FENER'E SICAK!
Kanarya, Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına otururken henüz anlaşma sağlayamadı. Caulker'ın ana hedefinin Premier Lig'e geri dönmek olduğu, Fenerbahçe'yi bu anlamda çok önemli bir adım olarak gördüğü ifade edildi. 28 yaşındaki Sierra Lione asıllı futbolcuya Fenerbahçe'de göreve başlaması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği gelen bilgiler arasında.

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Chuba Akpom’da yüzde 20 çıkmazı
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