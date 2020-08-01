Chuba Akpom’da yüzde 20 çıkmazı

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijerya asıllı İngiliz golcü Chuba Akpom ile ilgili görüşmeler sürüyor. Oyuncunun bonservisinin yüzde 80'ini elinde bulunduran PAOK, kendisine önerilen 2 milyon Euro'yu kabul etti. Ancak yüzde 20'lik kısma sahip olan Arsenal'in payının da sarı-lacivertliler tarafından ödenmesini istedi.Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.Fenerbahçe, Akpom'un yanı sıra Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'u da listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, Alman kulübünde 11'de şans bulmakta zorluk çeken Hollandalı futbolcuyu kiralamak istedikleri öğrenildi. Bas Dost, Frankfurt'la çıktığı 29 maçta 10 gol attı, 2 asist üretti. F.Bahçe, geçtiğimiz sezonlarda da Bas Dost'u almak istemiş ancak başarılı olamamıştı.Kanarya, Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına otururken henüz anlaşma sağlayamadı. Caulker'ın ana hedefinin Premier Lig'e geri dönmek olduğu, Fenerbahçe'yi bu anlamda çok önemli bir adım olarak gördüğü ifade edildi. 28 yaşındaki Sierra Lione asıllı futbolcuya Fenerbahçe'de göreve başlaması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği gelen bilgiler arasında.