Yalçın Koşukavak Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon teknik heyetinde olacağı iddia edilen Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gitmek için bireysel bir görüşme gerçekleştirmedim, 15 Mart'ta iki kulübün başkanı görüştü." dedi.

ALTAY İLE YOLLARNI AYIRDI

Koşukavak, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekibi Altay ile yollarını ayırmıştı. İzmir kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir aytılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."

Yalçın Koşukavak'ın sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;