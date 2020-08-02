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'ta son dakika haberi: 'dan kararı!

'a sezon başında 'den kiralanan , gösterdiği performansla 'ın gözüne girdi. Genç teknik adam Mısırlı yıldızı gelecek sezon da kadrosunda görmek isterken, görüşmeler bayram sonrasına bırakıldı.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:40 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın'dan Elneny kararı!

Elneny'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak.

Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

Takvim'in haberine göre Siyah Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.

Bu arada Trabzonspor da Elneny için oldukça istekli. Bayramdan sonra Elneny'nin hangi takımla anlaşacağı netlik kazanacak. Mısırlı, geçen sezon 27 lig maçında 1 gol atarken 4 asist yaptı.

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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın'dan Elneny kararı!
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