Trabzonspor'dan son dakika Eddie Newton açıklaması! Yeni teknik direktör Eddie Newton kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayan Trabzonspor, yönetimin kararından sonra Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra yardımcı teknik direktör konumundaki Hüseyin Cimşir ile yola devam edilmişti. Şampiyonluk yarışında son hafta üst üste gelen Denizlispor ve Konyaspor mağlubiyetlerinden sonra genç teknik adam ile yollar ayrılmıştı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası final maçında takımın başında Eddie Newton yer aldı. Az önce gelen son dakika açıklamasıyla Eddie Newton'un yeni sezonda takımın başında yer alacağı açıklandı. Peki Eddie Newton kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ EDDİE NEWTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Eddie Newton, 13 Aralık 1971'de İngiltere'nin Londra şehrinde doğdu.

Chelsea'de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas'la çalışan Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi.

Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea'de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge'de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor'a aktarıyor. Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton'ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir'in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.