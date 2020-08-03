Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

'a oluyor. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan deneyimli yıldız, eski kulübü ile anlaşma sağladı. Arda ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanırken, oyuncuya maç başı 15 bin euro ödenecek. Ayrıca bazı başarı bonusları da kontratta yer alacak.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 18:44 Son Güncelleme: 3.8.2020 18:45 ABONE OL
Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.

SÖZLEŞMEDE GARANTİ ÜCRET YOK

Arda Turan'ın 25 bin euro'ya yakın bir maç başı ücreti alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok.

Arda Turan, yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın kontratında şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

Hakan Çalhanoğlu: Bir gün Galatasaray taraftarıyla buluşacağız Belhanda’ya talip çıktı Maicon’da zarar 13 milyon TL!

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları son dakika gelişmesi: 3 Ağustos 2020 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Survivor'dan son dakika haberi - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...
BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! Bu haftanın Salı ve Cuma BİM aktüel ürünler listesi yayında!
Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı
SON DAKİKA: Haberi alan hastaneye koşuyor! Hakkari Yüksekova'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu...
Dünyada çok az tesiste üretiliyor: İlk yerli 'ingot' ile milli üretim başlıyor!
Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! İşte sözleşme detayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA