Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.

SÖZLEŞMEDE GARANTİ ÜCRET YOK

Arda Turan'ın 25 bin euro'ya yakın bir maç başı ücreti alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok.

Arda Turan, yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın kontratında şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

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