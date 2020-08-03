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: Bir gün taraftarıyla buluşacağız

'da pandemi sonrası adeta şov yapan ve Milan'ı sırtlayan , bir gün 'da oynamak istediğini ifade etti. Öte yandan yıldız futbolcu, 'ın Sassuolo'ya transferi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 18:20 Son Güncelleme: 3.8.2020 18:25 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu: Bir gün Galatasaray taraftarıyla buluşacağız

Milan'da oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Hakan, milli takımımızın başarılı savunmacısı Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile görüştüğünü duyururken, "Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM EFSANELERİN ARASINA GİRMEK"

Gelecek hedefleri hakkında konuşan Hakan, "Hedefim büyük. Efsane oyuncuların arasına girmek istiyorum. Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlık benim için en önde geliyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Hakan, Milan'da gösterdiği performansın aynısını A Milli Takımı'da da göstermek istediğini ifade ederken, "A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor." dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI İLE BULUŞACAĞIZ"

Geçmişte verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu açık yüreklilikle ifade eden deneyimli yıldız, sarı-kırmızılı takımla ilgili sorulan soruya, "İnşallah Galatasaray taraftarıyla bir gün buluşacağız." cevabını verdi.

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Hakan Çalhanoğlu: Bir gün Galatasaray taraftarıyla buluşacağız
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