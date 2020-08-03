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'dan ayrılan 'dan 'e 5 yıllık imza

Geçtiğimiz günlerde 'tan 'ı kadrosuna katan , ile sözleşmesi sona eren ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki genç futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 19:32 Son Güncelleme: 3.8.2020 19:33 ABONE OL
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'dan Lille'e 5 yıllık imza

Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Lille, geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ı transfer etmişti. Fransız ekibi, Galatasaray ile olan sözleşmesi biten Mustafa Kapı'yı da aldı.

17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacak ifade edildi.

2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetmişti.

Galatasaray ile anlaşamayan Mustafa Kapı, Ligue 1'in yolunu tuttu.

Öte yandan Mustafa Kapı'nın transferi sonrası Lille'deki Türk futbolcus sayısı da 4'e çıktı.

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Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'dan Lille'e 5 yıllık imza
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