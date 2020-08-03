Sağ bek için üç aday var

Beşiktaş'ta sağ bek için de arayış sürüyor. Gökhan Gönül'ün yerine bir yerli ve bir de yabancı sağ bek almak isteyen Beşiktaş, 3 yabancı futbolcuya odaklandı:Lanus'ta forma giyen 26 yaşındakiDi Placido'nun 2022'ye kadarsözleşmesi bulunuyor. Ön liberodada oynayabilen Di Placido'nunbonservisi 2.5 milyon Euro.21 yaşındaki Herrera'nın San Lorenzo ile 1 yıl daha sözleşmesi var. 21 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ile de ön plana çıkıyor.Lyon'un sağ beki Rafael ise sözleşmesinin son senesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istiyor.Rafael'in hembonservisinin olmaması hem detecrübesi Beşiktaş'ın listesinde 1numaraya çıkmasını sağladı.Lanus ile toplam 60 maça çıkan Di Placido, 1 gol atarken, 2 tane de asist yapmayı başardı.Arjantin U23 Milli Takımı'na 6 kez seçilen Herrera, bu sezon 12 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.2015'te Lyon'a 3.2 milyon Euro'ya transfer olan Rafael, 2 kez Brezilya A Milli Takımı'nda yer aldı.