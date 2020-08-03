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Sağ bek için üç aday var

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Sağ bek için üç aday var
Beşiktaş'ta sağ bek için de arayış sürüyor. Gökhan Gönül'ün yerine bir yerli ve bir de yabancı sağ bek almak isteyen Beşiktaş, 3 yabancı futbolcuya odaklandı: Leonel Di Placido, Marcelo Herrera ve Rafael…
Lanus'ta forma giyen 26 yaşındaki Di Placido'nun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ön liberoda da oynayabilen Di Placido'nun bonservisi 2.5 milyon Euro.
21 yaşındaki Herrera'nın San Lorenzo ile 1 yıl daha sözleşmesi var. 21 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ile de ön plana çıkıyor.
Lyon'un sağ beki Rafael ise sözleşmesinin son senesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istiyor. Lyon da oyuncu için kolaylık sağlamaya hazır. Rafael'in hem bonservisinin olmaması hem de tecrübesi Beşiktaş'ın listesinde 1 numaraya çıkmasını sağladı.

Dİ PLACIDO
Lanus ile toplam 60 maça çıkan Di Placido, 1 gol atarken, 2 tane de asist yapmayı başardı.

HERRERA
Arjantin U23 Milli Takımı'na 6 kez seçilen Herrera, bu sezon 12 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.

RAFAEL
2015'te Lyon'a 3.2 milyon Euro'ya transfer olan Rafael, 2 kez Brezilya A Milli Takımı'nda yer aldı.

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Sağ bek için üç aday var
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