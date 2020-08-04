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'dan ayrılan Mariano 'ya oldu!

ile olan sözleşmesi sonra eren Brezilyalı Mariano'nun yeni adresi oldu. Deneyimli sağ bek, ekibine imza attı. Atletico'nun resmi hesabından açıklandı.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:41 Son Güncelleme: 4.8.2020 16:46 ABONE OL
Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu!

Galatasaray ile kontratı biten ve sarı-kırmızılı takıma veda eden Mariano, ülkesine döndü.

Deneyimli sağ bek, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'nun yolunu tuttu. Yeni takımına katılan Brezilyalı futbolcu için imza töreni düzenlendi.

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a gelen 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa ve 1 de Türkiye Kupası kazandı.


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Galatasaray'dan ayrılan Mariano Atletico Mineiro'ya transfer oldu!
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