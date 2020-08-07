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'den kanat hamlesi!

Transferde önceliği beklere veren sarı-lacivertlilerde yeni hedef kanat bölgesi. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isim ise ... Kanarya, bu transferde 'in dünyaca ünlü kulübü ile yarışıyor.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:45 ABONE OL
Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Stiven Mendoza

Fenerbahçe transferde vites arttırdı... Sarı lacivertliler, son olarak Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'a resmi imzayı attırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez yeni bir iddia Kolombiya basınından geldi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, şu anda Fransız kulübü Amiens'te forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Stiven Mendoza'ya talip oldu.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mendoza'yı kulübü Amiens, satarken para kazanmak istiyor.

RAKİBİ PORTO
Öte yandan Fenerbahçe'nin yanısıra Portekiz kulübü Porto'nun da oyuncunun transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı..

GÖRÜŞME BAŞLIYOR
Fenerbahçe ve Porto'nun oyuncu için teklifini Amiens'e ilettiği, önümüzdeki günlerde iki kulüple de masaya oturacak Fransız ekibinin konu ile ilgili son kararını vereceği kaydedildi.

Stiven Mendoza, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 6 gol üretme başarısı gösterdi. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Stiven Mendoza
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