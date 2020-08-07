Galatasaray Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna kattı.
Bonservisi elinde olan Arda'nın imzalamasından sonra iç transfere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu kez genç oyucusu Ali Yavuz Kol'la anlaştı.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19 yaşındaki golcü ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."