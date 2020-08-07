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'un sözleşmesini uzattı

, genç oyuncusu 'un sözleşmesini uzattı. 19 yaşındaki forvet, sezonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 18:34 Son Güncelleme: 7.8.2020 18:42 ABONE OL
Galatasaray Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna kattı.

Bonservisi elinde olan Arda'nın imzalamasından sonra iç transfere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu kez genç oyucusu Ali Yavuz Kol'la anlaştı.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19 yaşındaki golcü ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

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Galatasaray Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı
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