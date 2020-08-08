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Transferde son dakika: 'a 'dan kötü haber!

'nın yerine arayışında olan 'da gündeme gelen isim ile sözleşmesi sona eren ve kulübe veda eden 'ydı... Ancak İspanyol yıldız, Lazio ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:04 Son Güncelleme: 8.8.2020 11:04 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'a David Silva'dan kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile bu sezon sözleşmesi sona erdiği için pek çok takımın transfer listesine giren David Silva'nın yeni adresi netleşti.

10 numara arayışındaki Galatasaray'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız, Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın yaptığı bilgilendirmeye göre Silva, Lazio ile 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 3 milyon Euro artı bonuslar kazanacak.

Tarafların tüm konularda anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Kariyerine Valencia altyapısında başlayan David Silva, Eibar ve Celta Vigo formaları giydikten sonra 2010 yılında Manchester City'e transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı formasını da 125 kez terletti. (Fotomaç)

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Transferde son dakika: Galatasaray'a David Silva'dan kötü haber!
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