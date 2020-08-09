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Brezilyalı Willian 'den ayrıldı!

2013 yılında Rus ekibi Anji Mahaçkale'den 'ye olan ve ekibinde 339 maçta 63 gol 62 asistlik performans gösteren Willian, Maviler'den ayrıldığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 17:54 ABONE OL
Brezilyalı Willian Chelsea'den ayrıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, takımına veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Burada harika 7 yıl geçirdim. 2013'te Chelsea'den bir teklif aldım ve burada oynamaya karar verdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Kazandığımız şampiyonlukların ötesinde burada kendimi buldum. Daha iyi bir oyuncu ve insan oldum. Her antrenmanda, her maçta ve soyunma odasında geçirdiğim her bir dakikada yeni şeyler öğrendim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Willian, "Şimdi ayrılık zamanı. Takım arkadaşlarımı, kulüp çalışanlarını ve taraftarları çok özleyeceğim. Buradan boynum dik bir şekilde ayrılıyorum çünkü Chelsea forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Anji takımından 2013 yılında Londra ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada 339 karşılaşmaya çıktı, 63 gol attı. Milli takım formasını da 69 maçta terleten Willian, 9 kez ağları sarstı. Willian'ın Arsenal ile anlaşması bekleniyor.

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Brezilyalı Willian Chelsea'den ayrıldı!
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