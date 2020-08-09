Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına başladı!

Fırtına başladı!

Transfere hızlı bir giriş yapan , iki yıldızı birden renklerine bağladı. Norveçli orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili takım, 'in 21 yaşındaki forveti 'yı da satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllığına kiraladı

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Fırtına başladı!
Trabzonspor'da dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bordomavililer, Real Valladolid takımında forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza ve Rosenborg'da oynayan Anders Trondsen'i renklerine bağladı. Fırtına, geçen sezonun devre arasında da istediği Trondsen'in transferini bu kez sonuçlandırdı. 4 yıllık sözleşme yapılan Norveçli yıldız, ilk yıl için 800 bin Euro alacak, daha sonra her yıl 50 bin Euro artacak.

PLAZA GELECEĞE YATIRIM
Rosenborg'a ise 3 taksit halinde toplam 950 bin Euro ödenecek. Fırtına, Real Valladolid'in 21 yaşındaki forveti Stiven Plaza'yı da satıp alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladı. Oyuncuya iki yıl için toplam 1 milyon 290 bin Euro ödenecek. Kulübüne ise 100 bin Euro verilecek. Geçen sezon 11 maçta, 1 gol atan Plaza'nın potansiyeline güvenen Trabzonspor bu oyuncuyu da Sörloth gibi parlatmayı hedefliyor.

SÖRLOTH'UN YAKIN ARKADAŞI
Trabzon'un Norveçli yeni transferi Trondsen, Sörloth'un çocukluk arkadaşı. Fırtına'nın Kralı, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşı için "Orta sahada birçok pozisyonda oynayabilir. Çok iyi bir oyuncu. Sol ayağı çok sağlam. Kendisi aynı zamanda çok iyi arkadaşım" demişti. 25 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahada görev alıyor. 1.83 boyundaki Trondsen bu sezon Rosenborg formasıyla 23 maçta 1 gol attı, 5 asist yaptı.

PLAZA KİMDİR?
Her iki kanatta ve santrfor mevkisinde görev yapabilen Plaza hem 21 olan genç yaşıyla hem de 1.88 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Ekvador Milli Takımı ile iki maçta boy gösteren genç futbolcu için Real Valladolid, Ocak 2019'da 2 milyon Euro bonservsi ödedi. Plaza'nın 2023 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
SON DAKİKA! 9 Ağustos 2020 Altın fiyatları düşüşüyor! Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 8 Ağustos MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
2020 Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
SON DAKİKA | 8 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı bugün kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosu duyuruldu!
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
Son Dakika Haberi! Bursa’daki akılalmaz olayda flaş gelişme! Cinayet sonrası mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi…
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA