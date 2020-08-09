Fırtına başladı!

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, iki yıldızı birden renklerine bağladı. Norveçli orta saha Anders Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili takım, Real Valladolid'in 21 yaşındaki forveti Stiven Plaza'yı da satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllığına kiraladı
Trabzonspor'da dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bordomavililer, Real Valladolid takımında forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza ve Rosenborg'da oynayan Anders Trondsen'i renklerine bağladı. Fırtına, geçensezonun devrearasında da istediğiTrondsen'intransferini bu kez sonuçlandırdı. 4 yıllık sözleşme yapılan Norveçli yıldız, ilk yıl için 800bin Euro alacak, daha sonraher yıl 50 bin Euro artacak.
PLAZA GELECEĞE YATIRIM
Rosenborg'a ise 3 taksit halinde toplam 950 bin Euro ödenecek. Fırtına, Real Valladolid'in 21 yaşındaki forveti Stiven Plaza'yı da satıp alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladı. Oyuncuya iki yıl için toplam 1 milyon 290 bin Euro ödenecek. Kulübüne ise 100 bin Euro verilecek. Geçen sezon 11 maçta, 1 gol atan Plaza'nınpotansiyeline güvenenTrabzonspor bu oyuncuyuda Sörloth gibiparlatmayıhedefliyor.
SÖRLOTH'UNYAKIN ARKADAŞI
Trabzon'un Norveçli yeni transferi Trondsen, Sörloth'un çocukluk arkadaşı. Fırtına'nın Kralı, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşı için "Orta sahadabirçok pozisyonda oynayabilir.Çok iyi bir oyuncu.Sol ayağı çok sağlam.Kendisi aynızamanda çok iyiarkadaşım" demişti. 25 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahada görev alıyor. 1.83 boyundaki Trondsen bu sezon Rosenborg formasıyla 23 maçta 1 gol attı, 5 asist yaptı.
PLAZA KİMDİR?
Her iki kanatta ve santrfor mevkisinde görev yapabilen Plaza hem 21 olan genç yaşıyla hem de 1.88 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Ekvador Milli Takımı ile iki maçta boy gösteren genç futbolcu için Real Valladolid, Ocak 2019'da 2 milyon Euro bonservsi ödedi. Plaza'nın 2023 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.