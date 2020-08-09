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Galatasaraylı Feghouli'ye 5 milyon euro'luk teklif

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'a Feghouli'den iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin satış listesine koyduğu Cezayirli yıldız için 'dan teklif geldi. Deneyimli oyuncu bu teklifi kabul ederse Cimbom'un kasasına 5 milyon euro girecek.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 07:28 Son Güncelleme: 9.8.2020 07:33 ABONE OL
Galatasaraylı Feghouli'ye 5 milyon euro'luk teklif

Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajerin, kendisine takım arayan Sofiane Feghouli için Katar'dan 5 milyon euro'luk teklif getirdiği öğrenildi.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. Galatasaray'dan bonuslar dahil 4.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin Katar ekibiyle yapacağı görüşmede isteyeceği rakam kalıp kalmayacağını netleştirecek.

Feghouli bir Katar takımı ile görüşürken gönderilmesi düşünülen diğer oyuncular için de bazı temaslar olduğu belirtiliyor. Diagne'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda takımının talip olduğu haberleri geliyor.

Belhanda'yı ise İtalya Serie A'dan Sampdoria'nın istediği şeklinde bilgiler var. Ancak resmi bir görüşme olmadığı ifade ediliyor. (Fotomaç)

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Galatasaraylı Feghouli'ye 5 milyon euro'luk teklif
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