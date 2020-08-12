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Son dakika: 'da teknik ekibe katıldı!

'da 'in yeni yardımcıları belli olmaya başladı. İlk olarak futbolu bıraktığını duyuran 'ı teknik ekibine katan Terim, şimdi de geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasını terleten 'yı teknik ekibine aldı.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:17 Son Güncelleme: 12.8.2020 13:03 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli olmaya başladı. İlk olarak futbolu bıraktığını duyuran Selçuk İnan'ı teknik ekibine katan Terim, şimdi de geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasını terleten Riera'yı teknik ekibine aldı.

Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!

Geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibi de yenilendi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmana çıktı.

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in ardından İmparator, yardımcıları olarak futbolu bırakan Selçuk İnan, eski öğrencileri Necati Ateş ve Albert Riera'yı belirledi. Riera, 2011/2012 yılında Yunan ekibi Olimpiakos'tan Galatasaray'a transfer olmuş, 2014 yılına kadar da Süper Lig'de top koşturmuştu.

Öte yandan, bugünkü idmana resmi sözleşmeye imza atan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da katıldı.

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Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!
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