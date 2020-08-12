Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!
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Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı! 12.08.2020 | 13:03
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi PAOK 11.08.2020 | 12:55
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Mahmut Alpaslan açıkladı! Gökhan Töre Beşiktaş'ta 11.08.2020 | 00:10
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Hatayspor'dan Mame Diouf'un peşinde 10.08.2020 | 22:42
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Galatasaray' bombayı patlatıyor! Eljif Elmas ve Aboubakar... 10.08.2020 | 21:50
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli olmaya başladı. İlk olarak futbolu bıraktığını duyuran Selçuk İnan'ı teknik ekibine katan Terim, şimdi de geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasını terleten Riera'yı teknik ekibine aldı.