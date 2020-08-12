Video Spor Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!

Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!

Son dakika: Galatasaray'da Riera teknik ekibe katıldı!
12.08.2020 | 13:03

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli olmaya başladı. İlk olarak futbolu bıraktığını duyuran Selçuk İnan'ı teknik ekibine katan Terim, şimdi de geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasını terleten Riera'yı teknik ekibine aldı.

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