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Fenerbahçeli 'e teklif yaptı

çalışmalarını sürdüren , birçok oyuncusu için de teklifler alıyor. Sarı-lacivertli ekibin kapısını çalan son takım ise oldu. temsilcisi, için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:21 Son Güncelleme: 14.8.2020 17:23 ABONE OL
Kasımpaşa Fenerbahçeli Deniz Türüç'e teklif yaptı

Fenerbahçe bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kanarya'da Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Gustavo ve Zajc gibi isimlere teklifler gelirken, bu oyuncuların arasına Deniz Türüç de katıldı. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz yıl Kayserispor'dan gelen milli futbolcu için Kasımpaşa devrede.

TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giyerken, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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Kasımpaşa Fenerbahçeli Deniz Türüç'e teklif yaptı
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